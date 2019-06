Capibaribe Prefeitura substitui tubulação sob travessia do Imbirussu para evitar alagamentos na Capibaribe

Equipes da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos (Sisep) estão trabalhando há cinco dias na travessia sobre o Córrego Imbirussu na Avenida Capibaribe, via de acesso ao Aeroporto Internacional de Campo Grande, no Jardim Silvia Regina.

Estão sendo substituídos 4 metros do tubo armco por tubulação em concreto armado com 1,5 metro de diâmetro. A previsão é que até amanhã, sábado, esta etapa do serviço esteja concluída e, na segunda-feira será feito o recapeamento. Desde terça-feira o trânsito no local está funcionando em meia pista.

Segundo o superintendente de Serviços Públicos da Sisep, engenheiro Medhi Talayeh, esta intervenção foi necessária porque metade da tubulação existente no local (instalada há mais de 10 anos) estava danificada.

Com o tráfego intenso no local e o aumento das águas pluviais em consequência com a urbanização dos bairros localizados mais acima, a tubulação acabou achatada, reduzindo pela metade sua capacidade de escoamento da enxurrada. Em consequência, toda vez que registrava uma chuva mais intensa, o córrego transbordava, alagando a pista e praticamente impedindo o tráfego até o escoamento da enxurrada.

“A solução definitiva é a construção de uma ponte de concreto armado, mas enquanto isto, a troca do tubo armco vai melhorar bastante a vazão na travessia e, com isto, reduzirá bastante o risco de enchente”, explica o superintendente.

Está no planejamento deste ano da Prefeitura o recapeamento da Avenida Capibaribe numa extensão de 850 metros, desde a Avenida Julio de Castilho até a Avenida Murilo Rolim.

Na próxima semana, a Secretaria de Infraestrutura e Serviços Públicos iniciará uma intervenção no Bairro Cidade Morena para recompor com tubulação e aterro uma cratera às margens da pista bairro centro da Avenida Gury Marques.