Agricultura Prefeitura vai apoiar projeto de agricultura urbana da Associação de Combate ao Câncer da Grande Dou

Junior Bittencourt é recebido por Hédio Fazan na chácara da Associação de Combate ao Câncer para discutir a elaboração projeto na área de agricultura urbana Foto: ASCOM/Prefeitura de Dourados

A Prefeitura de Dourados, por intermédio da Semaf (Secretaria Municipal de Agricultura), está apoiando um projeto na área de agricultura urbana que será desenvolvido pela ACCGD (Associação de Combate ao Câncer da Grande Dourados).

Na manhã desta quinta-feira, o secretário de Agricultura Familiar, Junior Bittencourt, em companhia do engenheiro agrônomo Guilherme Cardoso Oba, foi conhecer uma área de pouco mais de 14 mil metros quadrados, onde será a sede definitiva da AACGD e onde será desenvolvido o projeto.

Bittencourt e Oba foram recebidos pelo jornalista Hédio Fazan, presidente da entidade que acabou de ganhar do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária a área localizada na região do bairro Monte Líbano, próximo a Faculdade Batista Ana Wollermann.

“Nessa área depois da realização de estudos técnicos será iniciada a produção de várias culturas de fruta, legumes e verduras de forma consorciada e sustentável com a intenção de gerar renda para a manutenção da entidade”, afirmou Bittencourt.

Conforme o secretário, entre as sugestões de culturas estão o limão taiti e o maracujá, que têm comercialização garantida nos supermercados da região.

A Secretaria de Agricultura Familiar se comprometeu em ajudar a Associação de Combate ao Câncer com a elaboração do projeto técnico, preparo da terra, adubação e doação de mudas e sementes, além de apoio no processo de comercialização.

O presidente da ACCGD, Hédio Fazan agradeceu o apoio da Prefeitura e disse esperar a parceria de empresários e profissionais liberais que encampem este projeto para que ele renda frutos. Bittencourt afirmou que além de gerar dividendos para a associação, parte da produção deverá ser destinada para as famílias dos pacientes do câncer atendidos pela ACCGD.