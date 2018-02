Infraestrutura Prefeitura vai recapiar trecho entre a Tamandaré e a Euler na Capital 'Serão feitas as drenagens nos Bairros; Nossa Senhora das Graças, Parque dos Laranjais, Jardim Alto São Francisco e Jardim Paquetá'

A Prefeitura de Campo Grande planeja executar ainda neste semestre 5,14 quilômetros de recapeamento na Tamandaré e Euler de Azevedo. Serão 3,25 quilômetros na Euler, entre a Ernesto Geisel e a Presidente Vargas, sendo 2,33 quilômetros em pista dupla, e 1,84 quilômetro na Tamandaré, entre a rotatória da Euler de Azevedo e a rua Tenente Lira.

A Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos propôs e a Caixa Econômica Federal aprovou a reprogramação que permitiu a inclusão destes trechos de recapeamento no projeto de pavimentação e drenagem do Complexo Altos do São Francisco, retomado em 2017.

Para terminar as obras, interrompidas quando estavam 60% concluídas, estão sendo investidos R$ 8,2 milhões, sendo R$ 2,857 milhões de contrapartida, resultado da parceria da Prefeitura com o Governo do Estado. O projeto inclui a execução de 20,14 quilômetros de pavimentação; 3,08 quilômetros de recapeamento e 9,57 km de drenagem nos bairros Nossa Senhora das Graças, Parque dos Laranjais, Jardim Alto São Francisco e Jardim Paquetá. Depois de pronta pavimentação no Parque dos Laranjais, onde o serviço está sendo feito na Travessa Brito de Abreu, serão iniciadas as duas frentes de recapeamento.

Iluminação

Ontem, segunda-feira (19) foi publicado o resultado da licitação para iluminação pública do prolongamento da Avenida Euler Azevedo. Com a participação de 9 empresas na concorrência, houve redução de quase 30% no orçamento inicial, que caiu de R$ 859.629.63 para R$ 601.040,23.

Neste trecho da Euler, que está sendo duplicado pelo Governo do Estado, a partir da Presidente Vargas, serão investidos mais de R$ 601 mil na implantação de iluminação pública com superpostes no canteiro central.

Serão implantados 40 postes de 10 metros de altura, com uma pétala de lâmpadas de led e 98 postes da mesma altura (10 metros), mas com duas lâmpadas. No total, serão instaladas 236 lâmpadas de led de 150 w.