Prefeitura vai receber R$ 21,5 milhões de recurso federal para executar 35 km de recapeamento

A Prefeitura de Campo Grande assegurou a liberação de R$ 21,5 milhões junto ao Ministério do Desenvolvimento Regional para execução de 35 quilômetros de recapeamento de 33 ruas em cinco regiões urbanas da cidade. O recurso, viabilizado por uma emenda parlamentar impositiva da bancada de Mato Grosso do Sul no Congresso, foi empenhado no início da semana . Nesta quarta-feira a superintendência regional da Caixa Econômica foi autorizado pelo Ministério a firmar convênio com a Prefeitura para o repasse dos recursos.

A Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos se antecipou e já tem os projetos prontos para encaminhar ainda neste ano para o processo de licitação. Equipes da Sisep saíram a campo, fizeram um diagnóstico detalhado de todas as ruas que receberão asfalto novo, identificando todas “patologias”, com relatório fotográfico trecho por trecho.

O prefeito Marquinhos Trad reafirmou seu compromisso de buscar cada vez mais recursos pela cidade e a importância e parceria de todos que trabalham por uma Campo Grande cada vez melhor. “Queremos agradecer ao empenho da bancada sul-mato-grossense em ajudar a Prefeitura a assegurar o recurso e trazer cada vez mais melhorias. Sozinhos não chegamos a lugar nenhum, mas juntos estamos fazendo da nossa capital cada vez mais um lugar melhor para se viver”, destacou.

Na última terça-feira o senador Nelson Trad Filho e o deputado federal Dagoberto Nogueira, se reuniram com o ministro da Integração Nacional, Gustavo Canuto. Os parlamentares reivindicaram a liberação dos recursos previstos numa emenda parlamentar de bancada ao Orçamento da União. Saíram da audiência com o compromisso do ministro de que os entraves burocráticos seriam resolvidos e a verba empenhada.

O secretário Rudi Fiorese explicou que foram escolhidas vias que recebem um grande fluxo de veículos por serem acesso a bairros populosos. Como foram asfaltadas há mais de 30 anos, o pavimento está desgastado e as condições de tráfego estão comprometidas por sucessivos remendos de tapa-buraco.

“Foi feito o mapeamento de 60 quilômetros de ruas que precisam de recapeamento. Deste perímetro, 25 quilômetros serão executados com recursos de um financiamento já contratado junto à Caixa Econômica (R$ 18 milhões) da linha de crédito do Finisa. Os 35 quilômetros restantes vão ser contemplados com este recurso do Ministério do Desenvolvimento Regional”.

Com os R$ 21,5 milhões assegurados agora, será beneficiado por exemplo, o Aero Rancho, o bairro mais populoso da cidade, onde estão programados à 5,5 km de recapeamento, abrangendo as vias de acesso e as que concentram a maior parte dom comércio dos serviços públicos na região: ruas Santa Quitéria; Lagoa da Prata; da Divisão e Avenida Campestre. Com recursos do Finisa, serão feitos mais 1,3 km na Avenida Raquel de Queiroz .

Na região urbana do Imbirussu, serão feitos 8,7 quilômetros de recapeamento, abrangendo vias nos bairros Santo Antonio, Santo Amaro e Silvio Regina. Será refeito o asfalto em ruas como a dos Andrada (ligação entre as avenidas Duque de Caxias e Julio de Castilho); Avenida Capibaribe (acesso ao aeroporto para quem está na Julio de Castilho); Ministro José Linhares; Café Filho; Rolim Júnior e Yokoama.

Na região urbana do Prosa, o recapeamento cobrirá 10,6 km de vias, incluindo trechos de 10 ruas, entre elas, a Jeribá; Olimpio Klafke; Autonomista; Paulo Machado;Vitório Zeolla.

Frentes em andamento

Atualmente a Prefeitura mantém várias frentes de recapeamento. Com recursos do PAC Mobilidade Urbana, estão sendo recapeadas a Avenida Bandeirantes e a Rua Bahia. Como parte do PAC Pavimentação, está sendo duplicada e recapeada a Avenida Zulmira Borba, no Bairro Nova Lima. Desde julho já foram feitos 15 km de recapeamentos em ruas onde a Águas Guariroba está substituindo a rede de água. O serviço está em andamento na Rua Silveira Martins e as próximas etapas previstas são a Avenida América e a Rua Antônio Maria Coelho, entre as avenidas América e Ernesto Geisel.