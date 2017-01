Cidade Prefeitura vai reunir diretores da Santa Casa e HU para organizar atendimento na Capital

Por: Redação, com assessoria

A Prefeitura de Campo Grande, representada pela Secretaria de Saúde, vai reunir diretores da Santa Casa e Hospital Universitário (HU) para organizar o sistema de atendimento e regulação a fim de evitar problemas identificados durante visita feita pelo prefeito Marquinhos Trad, o secretário de Saúde, Marcelo Vilela, a adjunta Andressa De Lucca Bento, e o coordenador de urgência, Yama Higa, neste domingo (15). A reunião será nesta terça-feira (17), a partir das 9 horas, na sala de situação da Sesau, localizada na Rua Bahia, nº 288.

Marquinhos, o secretário de Saúde, Marcelo Vilela, e a secretária-adjunta de Saúde, Andressa De Lucca Bento, foram à Santa Casa para uma visita surpresa e ficaram preocupados com a quantidade de pacientes. O prefeito questionou o porquê da lotação e foi informado que o Hospital Universitário não estava recebendo pacientes com “trauma leve”.

Preocupado, Marquinhos foi ao Hospital Universitário e também encontrou o Pronto Socorro lotado. Todavia, diferentemente da Santa Casa, no HU as cinco salas do centro cirúrgico estavam vazias e nenhum médico prestava atendimento.

A situação fere o acordo de 2012, que definiu o Hospital Universitário como um dos responsáveis pelo atendimento de trauma leve em Campo Grande. Marquinhos pediu providências e na noite de domingo o HU já recebeu oito pacientes da área de ortopedia.

A Santa Casa é um hospital filantrópico e o Hospital Universitário de responsabilidade do Governo Federal, mas ambos recebem verba distribuída pela Prefeitura de Campo Grande, o que justifica a fiscalização.