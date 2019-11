Interior Prefeitura vende folha para Bradesco por R$ 22,7 mi

A Prefeitura de Dourados, por meio da Secretaria Municipal de Fazenda, consolidou no início da tarde desta sexta-feira (22) o processo licitatório prestação de serviço para processamento da folha de pagamento dos servidores e gerenciamento das contas do Município.

Três instituições financeiras – Bradesco, Santander e Itaú – participaram do certame. Houve um total de 164 lances entre os bancos, iniciando com pouco mais de R$ 9 milhões para chegar à cifra de R$ 22 milhões.

O banco Bradesco fez a melhor proposta e comprou a folha por R$ 22.760.000,00 e o contrato terá duração de cinco anos. A instituição financeira terá de depositar o valor na conta do município até 10 dias após assinatura do contrato.

De acordo com o secretário de Fazenda, Carlos Dobes Vieira, a mudança de gestão optou por não renovar com Banco do Brasil, que detinha a conta desde 2013. A instituição oficial havia definido, em agosto, que seriam pagos R$ 7,5 milhões, sendo R$ 500 mil à vista e R$ 7 milhões parcelados dentro de um contrato também de cinco anos.

“Com este novo contrato, conseguimos consolidar o pagamento do 13º salário dos servidores. Não podemos abrir mão das oportunidades que temos para trazer benefícios ao município”, comentou Carlos Dobes nesta tarde. Para ele, a venda da folha “é o reflexo a mudança de gestão na pasta da Fazenda”.

O contrato com o Bradesco prevê também que a instituição deverá instalar terminais no Centro Administrativo Municipal e, ainda, disponibilizar equipes em um espaço a ser montado dentro do CAM para atender aos servidores.