TEATRO Premiado espetáculo que tematiza 'abandono do idoso' será apresentado de graça na Capital Além de tratar política, cidadania e humanidade, a obra é considerada um recorte histórico do país: vem pela primeira vez nos dias 3 e 4 de outubro a Campo Grande

Foto: Daniel Torres

Será apresentada espetáculo teatral “JACY” no Teatro Glauce Rocha, nos dias 03 e 04 de outubro, com sessão às 20h, em Campo Grande. A apresentação é gratuita com a retirada de ingressos 1 hora antes do início do espetáculo. A peça já foi apresentada 200 vezes em quase todos os estados brasileiros. O espetáculo fala cobre abandono do idoso, ao acompanhar de forma documental a vida de uma mulher de 90 anos.

O peça foi contemplada no edital e usa recursos do Ministério da Cidadania. A obra é da BR Distribuidora o Grupo Carmin, vencedor do Prêmio Cesgranrio e APTR.

O espetáculo também deve ser apresentado Maceió/AL e Aracaju/SE. Sucesso de críticas e indicada às principais premiações de teatro do país. JACY conta a história real de uma mulher de noventa anos cujos pertences foram encontrados pelo ator, diretor e dramaturgo da peça, Henrique Fontes, dentro de uma frasqueira abandonada em março de 2010, na esquina de uma das principais avenidas da capital potiguar. Além do Henrique, está em cena a atriz, Quitéria Kelly que o ajuda a trilhar o paradeiro da dona, uma certa Jacy Lisboa Lucena.

O espetáculo tem duração de 1 hora. A história da idosa em questão, perpassa a 2ª Guerra mundial, a ditadura no Brasil, a personagem esteve no centro de um importante conflito da política no Rio Grande do Norte; viveu um amor estrangeiro e terminou seus dias sozinha em Natal.

JACY é uma peça que envolve as pessoas tanto pela temática quanto pela sensibilidade. A obra é considerada política e indica como ‘necessária’ por teatrólogos de todo o país.

O gênero da obra teatro documental, transita entre história, poesia e política. “A peça já passou de 200 apresentações e permanece sendo muito requisitada”, afirmou o diretor Henrique Fontes.

Cartaz

Com textos dos filósofos Pablo Capistrano e Iracema Macedo, JACY revela fatos que muitas vezes ignoramos sobre o abandono dos idosos, a política oligárquica e o crescimento desenfreado das cidades brasileiras.

Há 6 anos o Grupo Carmin circula com JACY, que já passou por quase todos os estados brasileiros e pela primeira vez vem há Campo Grande.

Sobre o Programa BR Distribuidora de Cultura: trata-se de uma seleção pública que tem como objetivo contemplar projetos de circulação de espetáculos teatrais não inéditos, em parceria do Ministério da Cidadania. No último edital foram investidos R$ 15 milhões. Ao todo, foram escolhidos 57 espetáculos, representantes de todas as regiões do País, com apresentações em todos os estados.

SERVIÇO

JACY – Grupo Carmin

Data: 03 e 04 de outubro

Horário: 20h

Local: Teatro Glauce Rocha

Entrada Gratuita: retirada de ingressos 1 hora antes do espetácu