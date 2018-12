Jogos Prêmio da Mega-Sena sortiará hoje R$ 12 milhões Mega Semana de Verão, que terá mais um sorteio no próximo sábado

A Mega-Sena sorteia hoje, quinta-feira (6) o prêmio de R$ 12 milhões, no segundo concurso da Mega Semana de Verão, que tem mais um sorteio no próximo sábado. Normalmente, são dois sorteios na semana: na quarta-feira e no sábado.

De acordo com a Caixa, o valor do prêmio principal, caso aplicado na poupança, renderia mais de R$ 44 mil mensais.

O concurso 2.104 terá as seis dezenas sorteadas a partir das 19h (no horário de Mato Grosso do Sul) desta quinta-feira no Caminhão da Sorte estacionado na cidade de Santo Anastácio, no interior de São Paulo.

As apostas podem ser feitas até as 18h (no horário local), em qualquer casa lotérica credenciada pela Caixa em todo o país. A aposta simples custa R$ 3,50.