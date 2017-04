4ª edição do Prêmio MPT de Jornalismo Prêmio MPT de jornalismo: inscrições se encerram na próxima sexta-feira, 05 de maio

Profissionais de imprensa de todo o país podem inscrever, até o dia 5 de maio, matérias e imagens que destacam a investigação e a denúncia de irregularidades trabalhistas na 4ª edição do Prêmio MPT de Jornalismo.



São oito as categorias em disputa: jornal impresso, revista impressa, radiojornalismo, telejornalismo, webjornalismo, fotojornalismo, universitário e repórter cinematográfico. Serão consideradas válidas reportagens veiculadas entre 2 de maio de 2016 e de 5 maio de 2017.



Ao todo, serão distribuídos R$ 400 mil em prêmios (R$ 5 mil para cada categoria regional), nacionais (R$ 10 mil e R$ 15 mil, conforme a categoria), além de dois prêmios especiais – Fraudes Trabalhistas e MPT de Jornalismo (R$ 45 mil cada).

As inscrições devem ser realizadas no site premiomptdejornalismo.com.br, onde é possível ler o regulamento completo, notícias e outras informações. Acesse também a página do Prêmio no Facebook: facebook.com/premiomptdejornalismo.



Os recursos financeiros da premiação resultam de acordo judicial na Ação Civil Pública nº 1.040/2012 – 11ª Vara do Trabalho de Recife.