Saúde Prêmio Nobel de Medicina é dado a Japonês e Americano por pesquisa contra o câncer "Tasuku Honjo e James Patrick Allison receberam o prêmio por estimular o combate do sistema imunológico aos tumores"

Tasuku Honjo e James P. Allison vencedores do Prêmio Nobel de Medicina por terapia contra o câncer Foto: Jiji Press/Christoph Schmidt/DPA/AFP

O japonês Tasuku Honjo e o americano James Patrick Allison foram anunciados nesta segunda-feira como os vencedores do prêmio Nobel de Medicina. A dupla de imunologistas recebeu a honraria por suas pesquisas contra o câncer. Segundo os organizadores do prêmio, “ao estimular a capacidade inerente do sistema imunológico de atacar as células de tumor, os laureados estabeleceram uma base inteiramente nova para a terapia contra o câncer”.

Paralelamente, Allison e Honjo desenvolveram estudos sobre proteínas que funcionam como “freios” no nosso sistema imunológico. Ao manipular esses “freios”, eles conseguiram liberar ataques mais potentes das defesas naturais do corpo contra os tumores malignos e outros tipos de câncer. Para o Nobel, “as descobertas seminais dos dois vencedores representam um marco na luta contra o câncer”.

Fonte: Veja.