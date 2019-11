Irmã Irma Zorzi Presa por assassinar a filha recém-nascida é encontrada morta no presídio Foi transferida há três meses para Campo Grande

Irene Gonçalves Freitas, de 44 anos, foi encontrada morta no Estabelecimento Penal Feminino Irmã Irma Zorzi em Campo Grande na manhã desta segunda-feira (18). Ela estava presa pela morte da própria filha, em 2014, e foi transferida para a Capital no dia 16 de agosto deste ano.

Conforme a agente penitenciária, na noite do dia 17 Irene respondeu ao ‘confere’ da cela, por volta das 19h30. Já na manhã desta segunda-feira, outras internas comunicaram que a detenta estava morta na cela. O corpo dela já estava roxo, conforme descrito pela polícia.

Perícia e Polícia Civil foram ao local e o médico constatou o óbito, mas não informou sobre marcas de violência. O caso é investigado como morte a esclarecer.

Homicídio

Conforme apurado pelo Midiamax, Irene, que era moradora em Bela Vista, cometeu o crime no dia 4 de janeiro de 2014. Ela estava grávida de 8 meses na época e escondeu o fato dos familiares, mas naquele dia começou a sentir dores do parto e chegou a ir até um motel para ter a criança.

Ela acabou voltando para casa e teve a criança no banheiro, no vaso sanitário. Irene cortou o cordão umbilical com o bisturi, mas a criança morreu por hemorragia pelo cordão umbilical. Irene ainda colocou o corpo da bebê enrolado em uma toalha, no baú da motocicleta.

A mulher levaria o corpo da vítima para outro local, mas acabou precisando ser socorrida e levada ao hospital por conta do sangramento. A bebê ainda foi enterrada nos fundos da casa por familiares de Irene, a mando dela. O caso foi descoberto pela polícia e ela foi denunciada por homicídio qualificado.