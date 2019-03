Presidente da Aced destaca importÃ¢ncia de parceria com a Sanesul

Aced Presidente da Aced destaca importância de parceria com a Sanesul

Na manhã de sexta-feira (8), em visita à sede administrativa da Sanesul, Elizabeth Salomão, presidente da Associação Comercial e Empresarial de Dourados (Aced), conversou com o diretor–presidente da estatal, Walter Carneiro Junior, sobre o projeto ‘Natal para Todos - Dourados Brilha’.

A iniciativa decora as principais avenidas do centro de Dourados, a Praça Antônio João e promove atrações culturais durante os dias que precedem o Natal. Também há estrutura com food trucks (cozinha móvel, de dimensões pequenas, sobre rodas que transporta e vende alimentos, de forma itinerante, barracas e ambulantes para oferecer alimentação).

A presidente da Aced, também apresentou toda a documentação de prestação de contas referente ao patrocínio da campanha de 2018, e comentou a importância do projeto e da parceria com a Sanesul, que já totaliza sete anos.

“Esse projeto movimenta a economia local, atraindo as pessoas para o centro comercial durante o período de Natal. As famílias vão ver as trações e aproveitam para visitar as lojas e restaurantes. Isso faz com que abram novas vagas de emprego. Em todos esses anos foi um sucesso, e agradecemos a parceria que temos com o Governo do Estado, por meio da Sanesul”, disse Elizabeth Salomão.

O “Natal para Todos” é realizado pela Aced com apoio do Governo do Estado, por meio da Sanesul, e Prefeitura de Dourados.