Presidente da Fiems visita frigorífico de peixes e reforça crescimento da indústria em Aparecida do

Durante agenda em Aparecida do Taboado, o presidente da Fiems, Sérgio Longen, visitou o frigorífico de peixes GeneSeas para conhecer a linha de produção e conhecer os produtos da empresa de pescado, destacando a retomada do setor industrial em Mato Grosso do Sul.

“A GeneSeas é uma empresa que vem demonstrando o desenvolvimento de um segmento industrial novo para o Estado, que é a produção de tilápia, com uma evolução significativa em sua produção, comprovando que os números de crescimento da indústria são reais”, afirmou Longen.

Ele ainda acrescentou que empresa, inaugurada em 2016 em Aparecida do Taboado, tem planos de dobrar a produção. “E também pretende dobrar o número de colaboradores. É muito satisfatório ver o desenvolvimento da indústria em Aparecida do Taboado e visitar uma empresa de um segmento novo em Mato Grosso do Sul que vem se desenvolvendo muito bem”, completou.

Segundo o gerente industrial da GeneSeas, Gerlúcio Flávio de Sena Neri, hoje a empresa conta com 360 funcionários, responsáveis pela produção de 50 toneladas de filé de tilápia por dia. “Daqui a dois anos queremos produzir 90 toneladas por dia, empregando 650 funcionários até 2020. Somos muito satisfeitos com as parcerias com o Sistema Fiems, que oferece cursos para qualificação da nossa mão de obra e, para nós, é muito importante a visita do presidente Sérgio Longen”, finalizou.

A empresa

Fundada em 2001, a GeneSeas é uma empresa 100% brasileira, especialista em pescados, situada nos Estados de São Paulo e do Mato Grosso do Sul. A indústria está presentes em todos os elos da cadeia produtiva da tilápia, a partir da produção de ração, passando pela piscicultura, beneficiamento e distribuição nos mercados locais e internacionais.

Além disso, distribui outros produtos provenientes da aquacultura, como salmão e camarão, selecionados entre os melhores produtores mundiais de cada espécie. As unidades de negócios da GeneSeas encontram-se estrategicamente localizadas no interior de São Paulo e na divisa com Mato Grosso do Sul, onde a infraestrutura rodoviária e aeroportuária é indiscutivelmente uma das melhores do País, facilitando a distribuição dos produtos aos mercados consumidores brasileiro e internacional.