Presidente da Sanesul vai receber PrÃªmio Piraputanga 2019

TURISMO Presidente da Sanesul vai receber Prêmio Piraputanga 2019 Reconhecimento é entregue para as personalidades que contribuem no fortalecimento do turismo sul-mato-grossense

Diretor-presidente da Sanesul, Walter Carneiro Jr., receberá Prêmio Piraputanga de Turismo Foto: Reprodução/Assessoria

A Mídia Brasil Associados indicou e o Ministro do Turismo, Marcelo Álvaro Antonio acatou a proposta que concede ao diretor-presidente da da Companhia de Abastecimento de Mato Grosso do Sul (Sanesul), Walter Carneiro Jr. o Prêmio Piraputanga de Turismo 2019, considerado a mais alta comenda do turismo sul-mato-grossense.

O reconhecimento é entregue às personalidades que contribuem diretamente para o fortalecimento do turismo Sul-mato-grossense.

No comando da Companhia, Walter Carneiro comanda a expansão do sistema de abastecimento, promove a inovação das operações e conduz o processo de universalização do Saneamento em Mato Grosso do Sul.

As ações levam ao desenvolvimento econômico e social nos municípios onde a Sanesul opera.

Segundo os coordenadores do Prêmio Piraputanga, tais ações contribuem diretamente para a melhoria da qualidade de vida do cidadão e fomentam o surgimento de novos empreendimentos, permitindo a exploração de atividades voltadas ao turismo.

A solenidade de entrega da comenda acontece no próximo dia 25 de novembro de 2019, no auditório do Eco Resort Zagaia em Bonito - MS.

O Prêmio Piraputanga de Turismo, é coordenador pelo jornalista Edinho Neves que preside a Mídia Brasil Associados. A escolha dos homenageados é feita por representantes da Mídia Brasil de todo o país, premiando quem efetivamente presta relevantes serviços e atua de forma a fortalecer e promover a indústria do turismo.