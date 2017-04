Câmara Presidente da Santa Casa expõe em números os dados da gestão de 2016

O Presidente da Associação Beneficente de Campo Grande - Santa Casa, Esacheu Cipriano Nascimento, usou a Tribuna da Câmara Municipal de Campo Grande na sessão desta terça-feira (4) e fez uma apresentação sobre a gestão e os números relativos à administração do ano de 2016.

Em seu discurso, Esacheu destacou a transparência do hospital “a Santa Casa é uma instituição que presta serviços ao município e ao estado de forma mais transparente possível. Todas as sextas-feiras nosso departamento financeiro disponibiliza no site o retrato da situação financeira do hospital”, disse.

Esacheu explicou que os R$ 242 milhões recebidos em 2016 representam um total de 22% do orçamento da Secretaria Municipal da Saúde, de cerca de R$ 1,1 bilhão. “O hospital realiza 62% dos atendimentos do SUS (Sistema Único de Saúde) na Capital, e esse valor não sofre reajustes desde 2012.” ressaltou.

O Presidente do hospital, a convite da Vereadora Enfermeira Cida, expôs também as dívidas recorrentes às administrações anteriores.

Esacheu explicou que a Santa Casa realiza atendimento à média e alta complexidade, e assume também o atendimento primário, “queremos que o poder público cumpra com seu dever, em relação à regulação do serviço prestado à comunidade. Somos um hospital para atender alta e média complexidade, e estamos atendendo o setor primário também, que é o serviço prestado no pronto socorro, o que gera custos para o hospital. Precisamos de todos outros hospitais em Campo Grande em seu pleno funcionamento, juntamente com as UPAS (Unidade de Pronto Atendimento) para que possamos priorizar nossa atribuição, e oferecer um melhor atendimento”, destacou Esacheu.

Foram protocolados na Casa de Leis os números demonstrados pelo Presidente da Santa Casa sobre os procedimentos realizados na gestão de 2016, e suas dívidas recorrentes às administrações anteriores.