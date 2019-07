SBPC Presidente da SBPC agradece parceria do Governo e diz que 71ª Reunião Anual deixa um legado para o M

Ao participar do segundo dia da 71ª Reunião Anual da SBPC (Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência), o seu presidente, Ildeu de Castro Moreira destacou a importância do apoio do Governo do Estado ao avento, considerado o maior da América Latina, foi aberto na noite deste domingo (21.7).

Presidente da SBPC, Ildeu de Castro Moreira, destaca a importância do apoio do Governo do Estado para a realização da 71ª Reunião Anual

“A gente tem de agradecer o Governo do Estado por ter sido parceiro em montar esse evento, que eu acho que vai dar um legado importante para o Estado. O tema Bioeconomia é uma questão que interessa a Mato Grosso do Sul profundamente, e que interessa ao Brasil por inteiro”, afirmou.

Representando o Governo do Estado, o secretário adjunto da Semagro (Secretaria de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Produção e Agricultura Familiar), Ricardo Senna, participou nesta segunda-feira (22.7) da abertura da Avenida da Ciência e da ExpoT&C (mostra de ciência e tecnologia), onde reafirmou o compromisso do governador Reinaldo Azambuja com a ciência, tecnologia e a inovação.

“O Governo do Estado teve a sensibilidade de fazer não só o apoio institucional, como também o apoio financeiro para viabilizar essa realização da SBPC aqui na Capital. Aportamos cerca de R$ 400 mil para a realização deste evento. Mas é importante destacar que na atual gestão já foram investidos cerca de R$ 60 milhões em projetos de tecnologia e inovação, valor superior a tudo que já foi investido nos últimos 20 anos” destacou Senna.

Na programação do evento estão previstas mais de 250 atividades que incluem conferências, palestras, rodas de conversa, encontros, oficinas e minicursos de todas as áreas do conhecimento.

A Reunião da SBPC prossegue até o dia 27, no Campus da UFMS

No estande institucional do Governo do Estado, na Avenida da Ciência e no estande das FAP (Fundações de Amparo à Pesquisa), dentro da ExpoTEC, estão previstas apresentações de diversas ações de ciência, tecnologia e inovação, feitas por órgãos estaduais.

A Secretaria de Estado de Educação (SED) integra a programação desta segunda-feira com a equipe do Centro Estadual de Atendimento ao Deficiente de Audiocomunicação (Ceada) e do Centro de Capacitação de Profissionais da Educação e de Atendimento às Pessoas com Surdez (CAS), que atuam na formação de professores, e no atendimento de alunos com deficiência auditiva e surdocegueira, respectivamente.

“Além do jornal em libras que está sendo passado aqui na TV, temos também o glossário que foi filmado e está no blog do CAS. Os nossos professores de libras estão aqui a disposição de quem se interessar em conversar, e até conhecer um pouco mais sobre esse trabalho de inclusão social desenvolvido na rede estadual de ensino. Estamos aqui para atender toda a comunidade”, convida a gerente pedagógica do CAS, Rozilane Gamarra Ribeiro.

O evento é aberto a estudantes, universitários e sociedade em geral. A expectativa é de que até o final do evento passem pelo campus da UFMS cerca de 20 mil pessoas. Mais informações aqui.