Fortaleza Presidente do Fortaleza comenta polêmica sobre borderôs e pede desculpas à torcida

Após polêmica envolvendo a divulgação dos borderôs que mostram um prejuízo de mais de R$ 50 mil em dois jogos do Fortaleza como mandante, Marcelo Paz, presidente do Fortaleza se pronunciou nas redes sociais do clube. O dirigente se desculpou e explicou a razão pela divulgação dos documentos, além de agradecer a presença dos torcedores no estádio.

Venho aqui esclarecer que não é cobrança do clube à torcida, peço desculpas pela interpretação. O nosso intuito era apenas mostrar a realidade. Às vezes, um jogo com muita gente e valor promocional causa prejuízo, o custo operacional fica maior. Claro que também temos muito sócios presentes, mas a receita deles já entra antecipada. O torcedor é quem sustenta esse clube, não temos nada a reclamar. Sustenta com o sócio-torcedor, com as bilheterias de maior apelo, produtos oficiais, e a gente está aqui para agradecer - explicou.

A publicação causou surpresa a alguns torcedores nas redes sociais e gerou críticas por parte da torcida. Na temporada, a média de público do clube é superior a 17 mil pessoas, sendo a 4ª maior do Brasil nos estaduais, atrás apenas de Flamengo, Corinthians e Palmeiras - o número é de 19.212 pagantes no Campeonato Cearense.

Nas quartas de final da Copa do Nordeste, o Fortaleza encara o Vitória. As datas e horários ainda serão definidos. Pelo Campeonato Cearense, o Leão entra em campo na quarta-feira (3), contra o Guarany de Sobral, às 21h30, na Arena Castelão.