Presidente Presidente eleito almoça com militares do Exército no Rio

O presidente eleito, Jair Bolsonaro, almoça hoje (25) na Escola de Educação Física do Exército, no bairro da Urca, no Rio de Janeiro. Há ainda a expectativa de ele assistir ao jogo do Vasco e Palmeiras. Mas a assessoria não confirmou.

Até ontem (24) à tarde, o próprio Bolsonaro disse que estava em dúvida se irá ao Estádio de São Januário ver o jogo. "Todo mundo sabe que meu coração é palmeirense, mas ainda não decidi se vou assistir à partida.”

Fã de esportes e formado em Educação Física, Bolsonaro disse que no seu governo dará atenção ao tema. Por enquanto não informou se pretende manter a área como um ministério independente ou unificá-lo a outra pasta.

O presidente eleito, que é paraquedista formado, desfilou ontem com os veteranos da Brigada de Infantaria Paraquedista, no Rio de Janeiro, ao lado do futuro ministro do Gabinete de Segurança Institucional (GSI), general Augusto Heleno.

Bolsonaro participou da cerimônia em comemoração ao 73° aniversário de criação da Brigada de Infantaria Paraquedista. “Essa vibração ajuda na minha recuperação com toda certeza”, afirmou.