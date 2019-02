Entorpecente Presidiário presenteia cidadão com entorpecente Quando perguntado sobre o entorpecente, jovem alegou que era para consumo próprio e que havia ganhado de um detendo do semiaberto

Na noite de hoje (12), por volta das 17h50, à equipe de Força Tática em ronda pelo Bairro Guanabara em Três Lagoas abordou dois suspeitos em uma motocicleta. Após a revista, foi encontrada com um dos suspeitos uma porção de maconha.

O jovem foi indagado sobre a posse do entorpecente, e o mesmo alegou que era para consumo próprio e que tinha ganhado de um detento do semiaberto que frequenta um bar do bairro. Diante disso, o autor foi encaminhado para a delegacia de polícia para as providências cabíveis.