Interior Preso acusado de atirar contra dono de restaurante por suspeitar de traição Empresário foi atingido por quatro tiros, sendo um na cabeça

Foi preso na noite desta quarta-feira (23) Fernando Aparecido Borges Ribeiros, acusado de atirar contra o dono de um restaurante, em Três Lagoas a 338 quilômetros de Campo Grande. Fernando foi até o local para se vingar de sua ex-mulher.

Fernando foi preso na cidade de Aparecida do Taboado, pelo delegado Lúcio de Fátima. Uma coletiva de imprensa será feita nesta quinta-feira (24) para dar mais detalhes sobre o caso, informou o site JP News. O autor já teria passagem pela polícia no ano de 2010.

Desconfiado de uma traição, o autor do crime foi ao estabelecimento comercial por volta das 14h15 desta quarta (23) e chamou pelo proprietário. Ele tentou atingir a ex-mulher, mas acabou errando os disparos, que acertaram as paredes do estabelecimento e também o empresário.

A vítima foi atingida na cabeça, axila e costas, sendo socorrida pelos familiares até o hospital Auxiliadora. Conforme diagnóstico médico, o empresário permanece fora de risco com estado clínico estável.