Foragido Preso com fotos pornográficas de crianças é encaminhado para presídio Suspeito estava foragido da Justiça por estuprar enteada com síndrome de Down

Por: Douradosnews 06/11/2018 às 14:34

Wiliam Aliendre Benites, 29 anos, preso na tarde de segunda-feira (5), após ser flagrado em posse de aparelho de telefone celular com vários vídeos e fotos de cenas de sexo explícito envolvendo crianças e adolescentes, acabou transferido à PED (Penitenciária Estadual). O flagrante ocorreu durante abordagem no bairro Jóquei Clube. Além do manter imagens pornográficas em seu aparelho de telefone celular, o rapaz, morador em Itaporã, estava foragido da Justiça acusado por estuprar a enteada de 15 anos, portadora de síndrome de Down. O mandado de prisão contra ele havia sido expedido em setembro. Wiliam acabou autuado por ‘adquirir, possuir ou armazenar, por qualquer meio, fotografia, vídeo ou outra forma de registro que contenha cenas de sexo explícito ou pornografia, envolvendo criança ou adolescente’.