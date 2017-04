Bruno Fernandes Preso de novo, Bruno vai ser pai pela quarta vez, diz advogado

O goleiro Bruno Fernandes, preso nesta quinta-feira, vai ser pai. A informação foi confirmada pelo advogado do jogador, Lúcio Adolfo, que afirmou não saber mais detalhes sobre a gravidez da dentista Ingrid Calheiros. Além do filho com Eliza Samudio, Bruno tem outras duas filhas com a ex-mulher Dayanne de Souza. Está grávida sim. Mas não sei de mais nada, e não posso falar sobre isso. Não pertenço à família. Sou advogado do Bruno e não da família dele - disse.

O EXTRA tentou contato com a dentista, mas ela não atendeu às ligações. Na quarta-feira, Ingrid postou uma mensagem de otimismo em sua conta pessoal no Instagram, após a determinação da prisão do jogador pelo Supremo Tribunal Federal.