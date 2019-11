Polícia Preso ex-marido que atirou contra cabeça de mulher durante a madrugada Disse que atirou porque havia sido traído

Mulher voltava de um curso quando foi ferida a tiros Foto: Adilson Domingos

Foi preso na noite desta quinta-feira (21), o ex-marido que atirou contra a cabeça de uma mulher de 32 anos, na madrugada de quarta-feira (20), na cidade de Dourados a 225 quilômetros de Campo Grande. Ela foi ferida com um tiro de garrucha.

Policiais faziam rondas por volta das 19 horas no bairro Jardim Pantanal quando perceberam uma movimentação estranha em uma das casas. Ao descerem e fazerem a checagem encontraram o autor que não resistiu à prisão. Ele confessou que atirou contra a mulher por que havia sido traído.

A arma usada para o crime, uma garrucha, ele disse não saber onde estava, segundo informações do site Dourados News. Ele foi levado para a delegacia, onde deve ser autuado por tentativa de feminícidio.

O crime aconteceu por volta da 1 hora da madrugada de quarta (20), quando a mulher estava voltando de um curso técnico, e o homem ficou à espreita dela próximo a residência e ao vê-la desferiu o tiro contra a sua cabeça atingindo o ouvido. Em seguida ele fugiu.

A vítima estava separada do autor, que não aceitava o fim do relacionamento, e estava morando temporariamente com uma senhora que contou aos militares o que havia acontecido.