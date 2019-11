Incêndio Preso por colocar fogo em ecoponto, homem diz que é época de queimada Incêndio começou no início da noite e deve durar mais dois dias; bombeiros permanecem no local para fogo não se espalhar

Marcial na viatura da Guarda Municipal após ser preso em flagrante por incêndio Foto: Osvaldo Duarte

Marcial Damião Pereira, 46, foi autuado em flagrante na noite de ontem (4) em Dourados, a 233 km de Campo Grande, por colocar fogo em um ecoponto, onde são depositados restos de madeira e galhos oriundos da poda de árvores. Flagrado pela Guarda Municipal, ele justificou a medida dizendo que é época de queimada. Damião estava bêbado.

O incêndio foi controlado durante a noite, mas o Corpo de Bombeiros mantém uma equipe no local para impedir que o fogo que ainda queima o material depositado no local se espalhe para a reserva ambiental ao lado do ecoponto, no Parque do Lago II, região oeste da cidade.

Marcial Pereira foi detido por moradores que presenciaram o momento em que ele colocava fogo no ecoponto. Quando os guardas chegaram ao local o fogo já tomava conta do depósito e foi preciso o deslocamento de dois caminhões do Corpo de Bombeiros para controlar as chamas.

Testemunha que estava em uma sorveteria em frente ao ecoponto viu o momento em que Marcial passou por baixo da cerca e ateou fogo. Depois saiu correndo, mas foi perseguido pelos moradores. Os guardas encontraram uma caixa de fósforo no bolso dele.

Outro incêndio – Na madrugada de hoje, os bombeiros de Dourados tiveram de controlar incêndio em uma fábrica de paletes no Distrito Industrial. O fogo, provocado possivelmente por curto circuito em uma máquina, atingiu cascas de madeira que estavam no pátio. As chamas foram controladas por volta de 5h.