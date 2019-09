Ladrão Preso por guarda de folga, ladrão tentava levar TV e mais objetos em bike Morador foi informado do furto por meio de notificação no celular

Homem de 32 anos foi preso em flagrante por volta das 10 horas da manhã desta quinta-feira (26), em Campo Grande, no momento em que furtava uma residência localizada na Avenida Madrid, na Vila Alba. Um guarda civil municipal de 46 anos, que vive na região, conseguiu deter o suspeito e pediu apoio da equipe que estava próxima.

Segundo boletim de ocorrência, o morador recebeu notificação no celular, por meio do sistema de segurança, de que sua residência estava sendo invadida. Imediatamente ele pediu apoio ao grupo de moradores da região no WhatsApp, informando sobre o ocorrido. O guarda, que mora nas proximidades, identificou o suspeito e conseguiu abordá-lo. Outros vizinhos chegaram a “fechar” o quarteirão para evitar a fuga.

O suspeito já havia retirado uma televisão, fronha, refrigerantes e carregadores de celulares, e havia deixado os objetos sobre a grade, enquanto se preparava para furtar outras coisas. Ele pretendia transportar tudo de bicicleta. O guarda acionou uma equipe de plantão que encaminhou o ladrão à Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) do centro.