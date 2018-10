Penitenciária Presos fogem de penitenciária em Boa Vista

Quatro presos fugiram da Penitenciária Agrícola de Monte Cristo (PAMC), em Boa Vista (RR). A fuga ocorreu na madrugada desta quinta-feira (18) e foi confirmada hoje (19), pela Secretaria Estadual de Justiça e Cidadania (Sejuc). Em 2017, uma rebelião na penitenciária resultou na morte de 33 presos.

Ainda de acordo com a secretaria, guardas flagraram cinco detentos que cumprem pena em regime fechado escapando por um buraco na muralha do presídio. Um policial militar chegou a efetuar um disparo de advertência, mas quatro dos apenados conseguiram escalar a tela de proteção que cerca a muralha. O quinto preso quebrou a perna ao saltar da cerca e foi recapturado.

Policiais continuam as buscas para tentar recapturar os quatro fugitivos, cujos nomes não foram divulgados.

No último sábado (13), a Sejuc e a Polícia Militar revelou ter identificado um plano de fuga de presos da mesma penitenciária e realizaram, com a ajuda do Departamento do Sistema Penitenciário, uma ação no interior da unidade. No mesmo dia, horas mais tarde, o corpo de um preso morto foi encontrado. As causas da morte estão sendo investigadas.

Vistoria da OAB

Em agosto deste ano, uma comissão da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) vistoriou a penitenciária. Ao fim da inspeção, o presidente da entidade, Cláudio Lamachia, disse que a unidade podia se tornar palco da “próxima grande tragédia nacional” caso as autoridades brasileiras não dediquem “atenção prioritária” ao sistema prisional do estado.

Classificando a situação como “preocupante”, Lamachia defendeu que a situação exige ações conjuntas entre os governos federal e estadual. “As autoridades precisam pedir permissão para os líderes das facções criminosas para cumprirem suas funções mais elementares como levar detentos a audiências ou cumprir alvarás de soltura, assim como quando os advogados precisam ter acesso a seus clientes. Ou seja: a penitenciária de Monte Cristo é uma bomba relógio prestes a explodir enquanto as autoridades fazem um jogo de empurra-empurra”, declarou o presidente da OAB.

Em janeiro do ano passado, a Penitenciária Agrícola de Monte Cristo foi palco de uma grande rebelião que deixou 33 detentos mortos.