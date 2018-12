Penitenciários na Máxima Presos impedem revista em cela e agridem agentes penitenciários na Máxima Um dos internos atacou os servidores com socos e pontapés

Agentes penitenciários registraram boletim de ocorrência depois de serem agredidos na tarde de ontem, durante tentativa de revista a uma cela do Presídio de Segurança Máxima Jair Ferreira de Carvalho, localizado no Complexo Penitenciário do Jardim Noroeste, em Campo Grande. Conforme denúncia, um dos presos atacou os servidores com socos e pontapés.

Conforme registrado, um agente relatou que a equipe fazia revista geral nas celas e, ao iniciar o procedimento na cela 122 do Pavilhão 2, os 21 internos que estavam no local impediram a entrada. Mesmo com a negativa deles, os agentes abriram a porta da cela para retirá-los, mas eles reagiram de forma agressiva, bloqueando a entrada.

Um dos presos, identificado como Rafael Bernardo Fernandes, de 27, passou a atacar os agentes e chegou a chutar o escudo de um dos servidores, empurrando-o para fora da cela. Toda a ação foi presenciada pelo chefe de equipe agentes. O caso foi encaminhado à Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac) do Centro.