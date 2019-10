Operação Extortio Presos na Operação Extortio tentavam extorquir R$ 2,5 milhões Esquema era arquiteatado por detentos do sistema prisional para intimidar advogados e políticos

Esquema de extorsão foi desmontado em investigações da Deco Foto: Divulgação/Polícia

As investigações da Operação Extortio deflagrada pela Delegacia Especializada de Repressão ao Crime Organizado (Deco), tiveram início no mês de fevereiro deste ano e desmontou um esquema comandado por presos, para extorquir políticos e advogados de Campo Grande.

Entre as vítimas estão 4 políticos e advogados, que eram intimidados por meio de cartas enviadas à pessoas da família. Todo o esquema foi arquitetado por 3 detentos do sistema prisional de Mato Grosso do Sul, que fora da cadeia contavam com o apoio da esposa de um deles, responsável pela execução das tarefas.

Conforme a titular da Deco, delegada Ana Cláudia Medina, que comandou a investigação, em fevereiro um político procurou a Polícia Civil para denunciar as extorsões que vinha sofrendo, mediante o envio pelos criminosos de correspondências para casas e locais de trabalhos de alguns familiares. “Os criminosos negociavam a quantia de R$ 2,5 milhões para pararem de intimidar os familiares”, explica a delegada.

Nas cartas enviadas os criminosos faziam ameaças de morte à alguns integrantes das famílias das vítimas, normalmente adolescentes, caso não recebessem os valores estipulados. “Com o recebimento das correspondências na Deco, eles [criminosos] tiveram conhecimento de que a polícia entrou no caso e passaram a intimidar essas vítimas, outra vez através de seus familiares [filhos de advogados, esposas, ex esposas], para que tirassem a polícia do caso”, relata Medina.

Dessa vez, as ameaças dos criminosos chegaram às vítimas por meio de mensagens de texto, envidas aos celulares das vítimas. O que surpreendeu a Polícia Civil foi o fato dos telefones celulares de onde originaram as mensagens estarem registrados nos nomes das próprias vítimas.

Durante as investigações, a Polícia Civil identificou também a tentativa de venda de informações e delações às vítimas. Segundo a delegada Medina, eram os próprios criminosos que estavam por trás da negociação criminosa. “Eles estavam ligados desde o início [às extorsões] e depois eram os mesmos que se apresentavam como colaboradores para indicar quem os estava ameaçando”, afirma.

Com o trabalho realizado pela Polícia Civil nenhum valor foi pago aos criminosos. Ao todo 4 pessoas foram presas durante a Operação Extortio da Deco. Entre os presos estão 3 detentos do sistema prisional de Mato Grosso do Sul e a esposa de um deles, que também teve a prisão temporária decretada pela Justiça, após representação feita pela delegada Ana Cláudia Medina.