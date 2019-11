SAÚDE Pressões familiares, vestibulares e Enem podem acarretar problemas psicológicos Profissional avalia os impactos das cobranças excessivas sobre jovens à vida adulta

Alunos nesse domingo (3) chegando na universidade para o Enem Foto: MS Notícias

Movimento criado nas redes sociais ofereceu um afago àqueles que se cobram resultados positivos de relevância, bem como as pessoas que não conseguiram por algum motivo realizar a prova do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2019, que teve sua primeira etapa realizada ontem (3), em todo o Brasil.

A mídia de todo o país repercute os inúmeros casos de pessoas que por algum motivo se atrasam, mas que muitas vezes, se preparam o ano inteiro esperando para realizar a prova. Alguns taxam como irresponsáveis, outros como azarados e até se divertem com a situação, no entanto, há impactos na vida adulta.

O MS Notícias, falou com o psicólogo, Jaume Ferran Aran Cebria (CRP:14/00281-8). “O problema desses cursinhos, Enem, vestibular e outros, é que coloca o ser humano sob um estado de estresse permanente. Pois, há cobranças das notas do ensino médio, cursinho; vestibular; as poucas vagas; escolhas de áreas que irá ganhar mais dinheiro; a família que cobra a entrada em um curso de prestígio. Nessas condições, não é mais uma simples dificuldade a ser enfrentada”, disse o profissional.

Ainda segundo o psicólogo, a situação salta de uma condição social, para agravar um problema físico, atingindo os neurotransmissores. “Isso acarreta uma série de efeitos biológicos. A longo prazo, esses efeitos passam a afetar a pessoa de forma permanente migrando para estados depressivos”, detalhou. Segundo Aran, o ser humano em sua condição natural, não é preparado para lidar com estresse permanente.

Conforme o psicólogo, que atua em MS, grande parte de seus clientes atualmente, são jovens que recentemente ingressaram na faculdade, ou mesmo tentaram entrada para o ensino superior.

“A chance de frustração da escolha profissional é alta, devido as pressões familiares”, explicou. Segundo o psicólogo, há profissionais da área da psicologia que já atendem no intuito de estabelecer uma busca de vocação. “Eles avaliam o aluno, para entender em qual área ele irá se sentir mais satisfeito, avaliando aspectos de personalidades, aspectos cognitivos de interesse. Isso pode diminuir essa situação de estresse, mas em casos gerais, o indicado é buscar um profissional de psicologia, ele irá encaminhar os familiares a qual o melhor caminho a ser seguido”, finalizou.