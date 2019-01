Alerta Prestes a completar um ano, alerta de SMS tem mais de 40 mil cadastrados em MS

No próximo dia 15, o serviço de alerta de desastres naturais completa um ano de implantação em Mato Grosso do Sul contabilizando 40.917 celulares cadastrados. Desde o início da operação foram emitidos 42 alertas à população sul-mato-grossense. O primeiro de 2019 enviado hoje sobre a previsão de chuvas intensas na região sul do Estado.

“Esse serviço de alerta acabou modificando a nossa rotina de atuação da Defesa Civil e está construindo no Mato Grosso do Sul uma cultura de prevenção, deixando a população mais atenta”, destacou o coordenador da Defesa Civil Estadual, tenente-coronel Fábio Catarinelli.

Somente em Campo Grande são 22.675 usuários cadastrados, apontam dados do Centro Nacional de Gerenciamento de Riscos e Desastres (Cenad). Em Dourados são 2.704 pessoas; 2.061 em Três Lagoas; e 842 em Corumbá. Os cadastros estão registrados em todos os municípios e distritos de MS, distribuídos em sete operadoras.

Se para quem vive nas cidades o alerta ajuda a população a se prevenir das intempéries, na zona rural ele tem ainda mais importância. “Ainda mais em áreas em que as pessoas não têm acesso às mídias e à internet, nesses locais o SMS faz uma diferença considerável”, destaca o coordenador da Defesa Civil.

Ele ressalta que em outros países o serviço é o responsável por salvar diversas vidas quando outras ferramentas de comunicação falharam. Em MS, seu uso possui caráter preventivo principalmente em relação a alagamentos, enchentes e afins. Alertas de raios também são importantes na zona rural, onde a incidência é maior.

Cadastro

Para aderir ao sistema basta enviar uma mensagem de texto para o número 40199 com o CEP de interesse. O mesmo usuário poderá cadastrar mais de um CEP para receber os alertas. Também poderá deixar de receber o serviço quando desejar. A partir do cadastramento, o telefone e o respectivo endereço são automaticamente incluídos na lista de envio dos alertas sempre que houver risco de desastres naturais na região indicada.

1º alerta de 2019

O alerta emitido hoje pela Defesa Civil foi destinado a 16 municípios: Amambai, Aral Moreira, Caarapó, Coronel Sapucaia, Eldorado, Iguatemi, Itaquiraí, Japorã, Juti, Laguna Carapã, Mundo Novo, Naviraí, Paranhos, Ponta Porã, Sete Quedas e Tacuru.

Conforme a Defesa Civil, chuvas intensas estão previstas para a região sul do Estado pelas próximas 24 horas. O aviso possui severidade moderada e estão previstas também descargas elétricas e rajadas de vento.