Clima Previão de céu aberto e alerta de baixa umidade relativa do ar "Devem ficar atentas várias cidades do interior de MS"

Hoje, quinta-feira (23) amanhece com céu aberto em Campo Grande e previsão para Mato Grosso do Sul é de tempo claro com névoa seca com períodos parcialmente nublado. Não há previsão de chuva em MS. A temperatura máxima no Estado será de 30ºC.

O Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) emitiu alerta de baixa umidade relativa do ar para 18 municípios. Devem ficar atentas as cidades de Alcinópolis, Aparecida do Taboado, Camapuã, Cassilândia, Chapadão do Sul, Costa Rica, Coxim, Figueirão, Inocência, Paranaíba, Paraíso das Águas, Pedro Gomes, Ribas do Rio Pardo, Selvíria, Sonora, São Gabriel do Oeste, Três Lagoas e Água Clara.

Na Capital, dia claro com temperatura máxima na casa dos 27ºC e umidade relativa do ar entre 80% e 35%. O tempo deve se manter firme com sol até o fim da semana. As temperaturas sobem gradativamente em quase todo o Estado, no entanto o frio na madrugada e nas primeiras horas da manhã permanece, principalmente no sul de MS.

Atenção

Quando a umidade fica em 30%, a classificação é de estado de atenção. Os exercícios físicos ao ar livre devem ser evitados entre 11h e 15h. Também é preciso ficar atento ao consumo de água para hidratar o organismo e umidificar o ambiente, com auxílio de vaporizador, toalhas molhadas ou recipientes com água.