PrevisÃ£o com mÃ¡xima de 34Â°C e pancadas de chuva MS

CLIMA Previsão com máxima de 34°C e pancadas de chuva MS Confira como ficará o tempo hoje (7) na Capital e interior

Foto: Geone Bernardo

As temperaturas terão leve declínio nesta terça-feira (07) em Mato Grosso do Sul. Os termômetros devem registrar temperaturas entre 20°C e 34°C neste dia.

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) indica céu nublado a encoberto com pancadas de chuva e trovoadas para as regiões sul e sudoeste, e nublado a encoberto com pancadas de chuva e trovoadas isoladas nas demais áreas.

Devido as pancadas de chuva, a umidade do ar permanece com índices elevados, que podem variar entre 95% e 45%.

Na Capital do Estado, o clima também ficará agradável. A previsão é de tempo nublado a encoberto com pancadas de chuva e trovoadas isoladas, e ventos com rajadas intensas. Temperaturas entre 22°C e 28°C.

Conforme o Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima (Cemtec) durante esta terça-feira a umidade em baixos níveis associada a um sistema frontal ficará direcionada entre a Região Sul de Mato Grosso do Sul. Espera-se chuva persistente que poderá acarretar acumulados elevados de chuva no Estado.