PrevisÃ£o de calor de atÃ© 43Â°C nessa segunda-feira em MS

CLIMA Previsão de calor de até 43°C nessa segunda-feira em MS Confira como ficam os termômetros hoje em sua cidade

Essa semana começa com tempo firme, e temperaturas elevadas em todo Estado. A previsão é de céu claro a parcialmente nublado passando a nublado no final da tarde para início da noite nas regiões sudoeste e sul do Estado. Nas demais áreas o tempo segue com céu claro a parcialmente nublado. As temperaturas ficam entre 20°C e 43°C nesta segunda-feira (16).

Durante a manhã, a umidade relativa do ar fica em torno de 50%, porém durante a tarde haverá queda significativa para 15% considerado estado de alerta pela Organização Mundial de Saúde (OMS).

Na Capital, o tempo permanece claro a parcialmente nublado com baixa umidade do ar. O dia já começa calor, com os termômetros marcando 26°C, e a umidade do ar em 50%. Durante a tarde a máxima será de 38°C e a umidade ao ar cai para 15%. Para alguns municípios do Estado, confira no mapa.

CHUVA

De acordo com a coordenadora do Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima (Cemtec), Franciane Rodrigues, não há previsão de chuva para o Estado até dia 24 de setembro. Dados preliminares do modelo internacional de previsão numérica de tempo, é de que uma chuva boa, ocorra entre 25 e 27 de setembro em Mato Grosso do Sul, amenizando o desconforto causado pela onda de calor e tempo seco.