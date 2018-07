Tempo Previsão de céu nublado com possibilidade de chuva em Mato Grosso do Sul

Foto: Denilson Secreta

Céu parcialmente nublado com névoa seca em Mato Grosso do Sul e possibilidade de pancadas de chuva de fraca intensidade nas regiões Central e Leste.

A umidade relativa do ar varia de 80% a 25% e os termômetros registram temperaturas de 9°C a 32°C nesta terça-feira, último dia de julho. As informações são do Centro de Monitoramento do Tempo, do Clima e dos Recursos Hídricos (Cemtec). Confira o mapa.