Clima Previsão de chuva em várias regiões de MS nesta quarta-feira Após alagamentos municípios devem receber mais chuvas

Clima é de chuva por todo o Estado Foto: Tero Queiroz

Após pancadas de chuva por todo estado, hoje, quarta-feira (06), o dia continua nublado, com previsão de mais água, sob a temperatura máxima de 35ºC , podendo até se repetir o cenários de ontem, as informações são do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

Ainda segundo o Instituto, há previsão até de enchentes para as regiões das cidades de Cassilândia, Paraíba, Três Lagoas e Nova Andradina, há previsão mostra chuva forte na região central norte do Estado, atingindo a Campo Grande e o Alto Taquari.

Já no sudoeste de MS, as cidades onde há previsão de chuva são Dourados, Bodoquena e Iguatemi.

Na região pantaneira, há previsão de chuva para o Baixo Pantanal e Aquidauana.

O dia fica nublado na Capital, com previsão de pancadas de chuva. A mínima fica em 20°C e a máxima não passa de 27°C.