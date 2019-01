Tempo Previsão de chuva forte em algumas regiões do Estado

A meteorologia prevê para esta segunda-feira pancadas de chuva fortes no noroeste e mais isoladas no leste. Nas demais áreas do Estado o dia deve ser parcialmente nublado a nublado com pancadas de chuva e trovoadas isoladas, de acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). A temperatura máxima prevista é de 36ºC e a umidade do ar, mínima de 30%.