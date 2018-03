PrevisÃ£o de chuva nas regiÃµes Central e Norte do Estado neste sÃ¡bado

Tempo Previsão de chuva nas regiões Central e Norte do Estado neste sábado

Foto: Edemir Rodrigues

As áreas de instabilidades poderão se formar ao longo do dia, ocasionadas pelo ar quente e úmido que predominara sobre o Estado. Assim, há expectativa de chuva nas regiões Central e Norte, nas demais áreas são esperadas pancadas de chuva a partir da tarde, de acordo com o Centro de Monitoramento do Tempo, do Clima e dos Recursos Hídricos de Mato Grosso do Sul (Cemtec). A umidade relativa do ar deve variar de 50% a 95%.

Confira a temperatura para esta segunda-feira:

Campo Grande – 22ºC (minima) / 30ºC (máxima)

Dourados – 22ºC (mínima)/ 33ºC (máxima)

Corumbá – 24ºC (mínima)/ 35ºC (máxima)

Três Lagoas – 24ºC (mínima)/ 33ºC (máxima)

Ponta Porã – 21ºC (mínima)/ 30ºC (máxima)

Coxim – 24ºC (mínima) / 34ºC (máxima)