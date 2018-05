Previsão de domingo ensolarado e tempo seco em MS

Foto: Chico Ribeiro

A previsão do Centro de Monitoramento do Tempo, do Clima e dos Recursos Hídricos (Cemtec) para este domingo (6.5) é de sol forte em praticamente todas as regiões de Mato Grosso do Sul.

A exceção fica por conta do Nordeste do Estado que pode ter pancadas de chuvas. Nas demais áreas, o tempo segue sem expectativa de precipitação.

A umidade relativa do ar diminui bastante à tarde. É recomendável tomar cuidados como beber muita água (um copo a cada duas horas é o ideal), colocar toalhas úmidas ou recipientes com água pelos ambientes da casa, lavar nariz e olhos com soro fisiológico pelo menos três vezes ao dia e evitar exercícios físicos entre as 10 e as 16 horas.

Veja como vai ficar a temperatura

Campo Grande – 21ºC (mínima) / 31ºC (máxima)

Dourados – 17ºC (mínima) / 32ºC (máxima)

Corumbá – 22ºC (mínima) / 32ºC (máxima)

Três Lagoas – 19ºC (mínima) / 33ºC (máxima)

Ponta Porã – 20ºC (mínima) / 31ºC (máxima)

Coxim – 19ºC (mínima) / 33ºC (máxima)