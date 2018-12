Tempo Previsão de feriado com céu nublado e temperatura máxima de 33°C em MS

Enfim chegou o Natal e, para esta data religiosa, a previsão é de dia de céu nublado a parcialmente nublado com pancadas de chuva e trovoadas isoladas, especialmente à tarde, podendo chover forte no Centro e no Norte de Mato Grosso do Sul.

A umidade relativa do ar fica deve cair até 45% e os termômetros registram mínima de 19ºC e máxima de 33ºC. Os ventos devem continuar fracos a moderados com rajadas. As informações são do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).