Tempo Previsão de sábado chuvoso no Estado

Foto: Denilson Secreta

A previsão para este sábado (4.8) é de chuva forte e volumosa nas regiões Pantaneira, Sul e Central de Mato Grosso do Sul. Demais áreas seguirão com céu nublado com possibilidade de chuva com ventos fracos a moderados com rajada a qualquer hora do dia.

A umidade relativa do ar oscila de 95% a 40% e a variação de temperatura de 12°C a 31°C. As informações são do Centro de Monitoramento do Tempo, do Clima e dos Recursos Hídricos (Cemtec). Confira o mapa.