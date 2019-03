TEMPO Previsão de sol e chuvas isoladas nesta quinta-feira em MS

O tempo segue firme nesta quinta-feira (28) com calor em Mato Grosso do Sul. Há possibilidade de pancadas de chuvas isoladas em alguns municípios do Estado. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), os termômetros poderão chegar aos 33°C.

Em Campo Grande, o sol aparece forte no decorrer da manhã. Conforme o Inmet há previsão de pancadas de chuva isoladas à tarde e a noite. A temperatura máxima não deverá passar dos 30°C.

Na região norte, o dia será de céu parcialmente nublado e há previsão de chuva a qualquer hora do dia. A máxima poderá chegar aos 33°C en Alcinópolis, Camapuã, Figueirão, Pedro Gomes, Rio Verde e São Gabriel do Oeste.

Em Cassilândia, Costa Rica, Paraíso das Águas e Três Lagoas a manhã será de tempo parcialmente nublado e com pancadas de chuva isoladas à tarde. Corumbá, Miranda e Porto Murtinho a previsão é de chuva a qualquer hora do dia. Em todas as cidades os termômetros poderão bater os 33°C.

Em Dourados, Ponta Porã, Antônio João, Laguna Carapã e outras cidades da região sul há possibilidades de chuvas. A máxima ficará na casa dos 31°C.