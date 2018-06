Previsão de sol e queda de temperatura em Mato Grosso do Sul

Foto: Denilson Secreta

Nesta sexta-feira (15.6), o sol continua aparecendo, mas a nebulosidade ainda predomina em grande parte de Mato Grosso do Sul. As temperaturas continuam em declínio, especialmente, nas regiões Sudoeste e Leste onde a queda será mais acentuada.

No Estado, a umidade relativa do ar varia de 25% a 90% e a temperatura marca mínima de 5ºC e máxima de 24ºC. As informações são do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

Confira como deve ficar a temperatura hoje em alguns municípios:

Bonito – 11°C (mínima) / 15ºC (máxima)

Campo Grande – 11ºC (mínima) / 20ºC (máxima)

Corumbá – 14ºC (mínima) / 23ºC (máxima)

Coxim – 15ºC (mínima) / 24ºC (máxima)

Dourados – 8ºC (mínima) / 18ºC (máxima)

Naviraí – 11ºC (mínima) / 15ºC (máxima)

Nova Andradina – 12ºC (mínima) / 16ºC (máxima)

Ponta Porã – 6ºC (mínima) / 17ºC (máxima)

Três Lagoas – 12ºC (mínima) / 24ºC (máxima)