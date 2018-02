Previsão de sol entre nuvens na maior parte do Estado

Foto: Chico Ribeiro

A previsão para esta sexta-feira (2.2) é de diminuição das chuvas, que devem se concentrar no Pantanal e na parte Centro-Norte de Mato Grosso do Sul. Para essas regiões são esperadas trovoadas.

Segundo o Centro de Monitoramento de Tempo, do Clima e dos Recursos Hídricos (Cemtec), nas outras áreas do Estado o tempo deve ficar firme, com sol entre nuvens, e não há expectativa de chuva.

Na Capital, a temperatura fica entre 26ºC e 31ºC.

Confira também a previsão para algumas cidades do interior:

Dourados – 24ºC (mínima) / 29ºC (máxima)

Corumbá – 24ºC (mínima) / 28ºC (máxima)

Três Lagoas – 26ºC (mínima) / 33ºC (máxima)

Ponta Porã – 26ºC (mínima) / 29ºC (máxima)

Coxim – 26ºC (mínima) / 31ºC (máxima)