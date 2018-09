Tempo Previsão de temperatura baixa ao amanhecer e tempo seco para MS

Tempo firme e seco com predomínio de sol em todas as áreas de Mato Grosso do Sul. Não há expectativa de chuva e as temperaturas ainda permanecem baixas.

A umidade relativa do ar cai de 95% para 30%. Já a temperatura no Estado oscila de 7ºC a 30ºC com vento moderado com rajadas. As informações são do Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima (Cemtec-MS). Confira o mapa: