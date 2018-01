Previsão de tempo nublado com chuva nesta terça-feira em MS

O tempo deve permanecer instável em todas as regiões de Mato Grosso do Sul ao longo desta terça-feira (16.1), de acordo com o Centro de Monitoramento de Tempo, do Clima e dos Recursos Hídricos (Cemtec).

A previsão é de chuvas de fraca a moderada intensidade, principalmente na região Sul e Sudeste e em parte do Pantanal.

Nas demais áreas, o tempo permanece nublado, com pancadas de chuvas fracas, a partir da tarde.

Para Campo Grande, a previsão é de temperatura mínima de 22ºC e máxima de 29ºC.

No interior, a temperatura também não muda muito. Em Dourados, a mínima pode chegar a 23º C e a máxima a 29 ºC.

Já na fronteira com o Paraguai, em Ponta Porã, a mínima prevista é de 23ºC, mas a máxima pode chegar a 27 ºC.

Enquanto no outro extremo do Estado, em Corumbá, no Pantanal, a previsão é de temperatura entre 24ºC e 30 ºC.

E em Três Lagoas, na região do Bolsão, a temperatura pode ficar maior, com máxima prevista de 32ºC.