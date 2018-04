Previsão de tempo nublado e pancadas de chuva nesta quarta-feira

Foto: Edemir Rodrigues

O Centro de Monitoramento do Tempo, Clima e Recursos Hídricos (Cemtec) prevê tempo parcialmente nublado em grande parte de Mato Grosso do Sul nesta quarta-feira (4.4).

Pancadas de chuvas com trovoadas isoladas podem ocorrer nas regiões Central e Norte. A região Nordeste deve ter chuvas intensas com acumulados significativos e na região Sul o tempo fica firme e sem expectativa de chuva ao longo do dia.

A temperatura mínima pode chegar a 18ºC, em Ponta Porã e Dourados, e a máxima a 34ºC, em Três Lagoas. Em Campo Grande, a temperatura mínima prevista é de 21ºC e a máxima de 31ºC.