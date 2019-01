Tempo Previsão de terça-feira com altas temperaturas e pancadas de chuva em MS

Mato Grosso do Sul vai ter mais um dia de altas temperaturas, tempo parcialmente nublado e pancadas de chuva, de acordo com a previsão para esta terça-feira (29.1).

O Inmet (Instituto Nacional de Meteoroologia) prevê tempo parcialmente nublado a nublado com pancadas de chuva e trovoadas isoladas no noroeste do Estado; e claro a parcialmente nublado no sudeste.

Para as demais áreas, a expectativa é de tempo parcialmente nublado a nublado com pancadas de chuva isoladas à tarde.

A temperatura máxima pode chegar a 38ºC e a mínima a 20ºC. Em Campo Grande, a máxima prevista é de 31ºC e pode chover à tarde.