Tempo Previsão do tempo para essa terça-feira tem sol, calor de 38°C e chuva em pontos isolados

Para essa terça-feira (22.01) a previsão é de sol e calor em Mato Grosso do Sul. Pancadas de chuva e trovoadas podem vir fortes em áreas isoladas, no fim da tarde, nas regiões central, norte, nordeste e leste do Estado. Para se ter uma ideia do calor, em Três Lagoas o termômetro pode marcar 38°C durante o dia, segundo dados do Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia).

Para as regiões sul, oeste e sudeste do Estado a previsão é de céu parcialmente nublado e sol, mas também pode ocorrer chuva em pontos isolados, no entanto, de forma moderada.

A temperatura pode chegar a 38°C em Três Lagoas e não chove no município. Em Dourados, a máxima prevista será de 36°C e também não existe possibilidade de chuva para região.

Em Campo Grande, o sol aparece forte pela manhã e deve haver aumento de nuvens no período da tarde, o que pode ocasionar pancadas de chuva isoladas. O termômetro na Capital sobe e pode chegar a 35°C. A mínima prevista é de 22°C logo cedo, às 6 horas da manhã.