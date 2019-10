Chuva Previsão do tempo para segunda-feira, 07/10/2019, Norte Risco de chuva volumosa, com raios e rajadas de vento no centro-oeste do Amazonas e no Acre.

Risco de chuva volumosa, com raios e rajadas de vento no centro-oeste do Amazonas e em todo o Acre. Apenas as cidades do extremo leste de Tocantins escapam das pancadas de chuva. Próximos dias A combinação do calor e da alta umidade promovem todas as condições para chuva de moderada a forte intensidade com raios e rajadas de vento até quinta-feira, pelo menos. Atenção moradores de Manaus: até agora já choveu 87,5 mm, quase tudo o que é esperado para o mês de outubro, 104,1mm. Isso significa que quanto mais chuva volumosa cair, pior para os moradores que vivem perto de córregos e rios que passam a ter mais chance de transbordamento. Temperaturas Norte Capitais amanhã (8) min prevista máx prevista Manaus 24º 30º Rio Branco 20º 34º Macapá 24º 34º Porto Velho 23º 36º Palmas 24º 37º Boa Vista 24º 30º Belém 24º 33º