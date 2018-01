Previsão é de quinta-feira ensolarada em MS

A previsão do tempo para esta quinta-feira (25.1) é de um dia ensolarado em Mato Grosso do Sul.

No entanto, de acordo com o Centro de Monitoramento de Tempo, do Clima e dos Recursos Hídricos (Cemtec), o calor e a umidade favorecem a formação de nebulosidade ao longo do dia e são esperadas pancadas de chuvas em todas as regiões.

Os termômetros podem registrar temperatura de até 37ºC em Três Lagoas, na região do Bolsão.

Para a Capital, a máxima prevista é de 33ºC e a mínima, de 22ºC.

Confira as temperaturas de outros municípios sul-mato-grossenses: